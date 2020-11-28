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Почему нельзя пить воду, оставленную на ночь в стакане 

Катерина Саломе 6 часов назад
Какую воду нельзя пить с утра
Фото: depositphotos.com
Что может быть лучше, чем несколько глотков чистой воды после пробуждения? Уж точно не вода, оставленная на ночь в стакане. Ведь вода, как и любой другой продукт, может терять свою свежесть. Но может ли она испортиться? В этом разобрался «Рамблер».

Почему меняются вкус и запах воды?

В стоячей воде растворяется незначительное количество углекислого газа. Таким образом формируется углекилоста, которая может понижать водородный показатель и менять вкус воды.
Так как вода приходит через подземные трубы, то после повышения ее температуры до комнатной, ее запах начинает меняться. Чем теплее напиток, тем быстрее молекулы воды начинают отскакивать, и запах усиливается. В результате меньше, чем за полчаса, вода может приобрести затхлый запах.

Может ли вода испортиться?

Ночью в открытый стакан воды попадают частички пыли, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Также в стакане могут оказаться маленькие насекомые.
Кроме того, за ночь способен измениться химический состав воды. Примерно 0,13% превращается в угольную кислоту, соответственно, вода становится небезопасной.
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