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О чем говорит внезапная тяга к чесноку 

Александра Нечаева 1 час назад
О чем говорит внезапная тяга к чесноку
Фото: Depositphotos
У людей разные предпочтения в еде. Кто-то жить не может без сладкого, другие предпочитают соленое, а третьим подавай острую пищу. О вкусах, как говорится, не спорят, но если вас внезапно потянуло на какой-то определенный продукт, к которому до этого вы относились совершенно спокойно, если повод задуматься. Вкусовые пристрастия могут неожиданно меняться, если с организмом что-то не так. О чем, например, говорит внезапная сильная тяга к чесноку или луку, читайте в материале «Рамблера».
Причины неожиданной тяги к этим острым овощам могут быть различными, в том числе, иногда они сигнализируют о сбоях в организме.

Гельминты

Часто для профилактики заражения гельминтозом специалисты рекомендуют включать в рацион чеснок. Дело в том, что этот овощ (так же, как и лук) стимулирует выработку желудочного сока и желчи, помогающих избавить организм от паразитов. Человек порой интуитивно хочет чего-то острого, так как организму требуется очистка от непрошенных «гостей».

ОРЗ и ОРВИ

Если вы почувствовали непреодолимую тягу наесться лука или чеснока и ко всему прочему у вас внезапно заложило нос, скорее всего, это признак инфекционного заболевания. Организм на инстинктивном уровне пытается бороться с инфекцией: острая пища снимает воспаление и ускоряет выведение слизистых скоплений в носоглотке. Правда, эффект от лука и чеснока, увы, весьма кратковременный.

Стресс и усталость

Специалисты отмечают, что при плохом настроении многих тянет на острую еду. Дело в том, что вещества, содержащиеся в чесноке, луке и других острых приправах способствуют выработке эндорфина, помогают улучшить память, внимание и успокаивают нервную систему.
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