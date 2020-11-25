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Врач рассказал о лайфхаках в борьбе с похмельем 

Medical Note 5 часов назад
Врач рассказал о лайфхаках в борьбе с похмельем
Фото: Medical Note
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала в беседе с изданием «Ридус» о простых приемах, которые помогут избежать симптомов похмелья на утро после вечеринки.
Эксперт посоветовала поставить на стол большой графин с концентрированным зеленым чаем и употреблять его в течение вечера.
2-3 столовые ложки чая завариваются в литре воды. Затем заварка охлаждается, разводится еще 1-1,5 литрами воды. Туда добавляется нарезанный лимон, мята, базилик, как вариант — клубника. Полученный напиток помогает быстрее вывести алкоголь из организма и нормализовать водный баланс.
Соленые огурцы и огуречный рассол от похмелья на спасут. Они дают лишнюю нагрузку на поджелудочную железу. А вот парочку свежих огурцов без кожицы перед сном стоит — они избавят от отечности наутро после вечеринки, рассказала Анжелика Дюваль.
Также перед сном можно выпить какой-либо сорбент. Лучше всего — с содержанием лакто— и бифидобактерий.
Диетолог пояснила, что алкоголь вызывает у многих людей проблемы со стулом. Это нормальная реакция, поскольку организм стремится выгнать из себя токсины. Сорбенты с бактериями

«Когда мы используем сорбенты с бактериями, у нас не нарушается работа микрофлоры кишечника», — отметила врач.

Не стоит мешать алкоголь со сладким или газировкой. От игристых вин и шампанского лучше отказаться. За счет газации алкоголь быстрее проникает в кровь, его повышенная концентрация наносит сильный вред организму.

«Это сравнимо с тем, чтобы получить яд в виде большой разовой дозы или на протяжении какого-то времени по чуть-чуть», — пояснила эксперт.

В сочетании с калорийной закуской такие напитки мгновенно повышают уровень сахара в крови и многократно увеличивают нагрузку на печень, добавила Анжелика Дюваль.
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ЗОЖ , Ридус
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