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Медик рассказал, почему опасно работать за ноутбуком лежа 

РИА Новости и ещё 2 54 минуты назад
Врач назвал опасность работы за ноутбуком лежа
Фото: Depositphotos
Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется — это наносит вред здоровью. В таком положении тела снижается продуктивность умственной работы, поскольку оно для нее нефизиологично, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.

"В таком положение сложно фиксировать ноутбук в правильном для глаз положении. Также во время такой работы идёт длительная, достаточно большая нагрузка на позвоночник, на мышцы шеи, спины, а также на сосуды головного мозга",

— объясняет она.
Речь идет не только о взрослых, но и о детях и подростках, многие из которых сейчас находятся на удаленном обучении. Длительная нагрузка на зрение приводит к появлению у них близорукости и других проблем со зрением, добавляет врач.

"Как у взрослых, так и у детей могут возникнуть астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения вдаль и вблизи. Одна из распространенных проблем офисных работников — "компьютерный" синдром — синдром сухого глаза, связанный с работой за монитором",

— говорит Адамян.
Даже если человек не работает, а просто смотрит кино, нагрузка на зрение не снижается. Напротив, не желая отрываться от интересного фильма, зритель не хочет менять положение, чем усугубляет ситуацию. Между тем, следует делать перерывы в работе за компьютером каждые 20-30 минут — в это время нужно отвлечься, встать, пройтись.
По словам врача, для развития заболеваний требуется определенное время, поэтому, чтобы не допускать их, следует вовремя обращаться к специалистам.
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