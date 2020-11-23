Когда на самом деле можно пить воду 

Оказывается, нужно понимать, когда лучше пить обычную воду. "Рамблер" разбирался в советах экспертов на эту тему.

Так, зачастую эксперты советуют начинать свой день с воды.

"Рекомендуется начинать день с одного-двух стаканов воды после пробуждения, завтракать лучше через 30 минут. Существует гипотеза, что, выпивая жидкость во время еды, мы разбавляем желудочный сок с пищеварительными ферментами, тем самым замедляя процесс усвоения пищи.

Вода не успевает всасываться в стенки желудка, и запускается процесс брожения. Я рекомендую пить немного воды во время приема пищи, если в этом ощущается потребность (например, вы едите рис) или когда нужно запить витамины. Основной объем жидкости лучше употреблять за 30 минут или через час после еды", — объяснила диетолог Ксения Селезнева изданию РБК.

Вода ускоряет метаболические процессы и усвоение завтрака, активируя пищеварительные ферменты. При этом она делает кровь гуще, насыщая клетки энергией и снижая нагрузку на сердце. Так, вероятность сердечного приступа у тех, кто выпивает не меньше шести стаканов воды в день, на 41% меньше, чем у тех, кто выпивает только два стаканам. Об этом говорят недавние исследования, опубликованные в American Journal of Epidemiology.

Пить до еды литр воды эксперты не советуют, потому как она дольше будет покидать желудок, а вместе со съеденной потом пищей может растянуть его стенки и стать причиной неприятных ощущений.

Вопреки распространенному мнению, пить во время еды на самом деле можно. Особенно с "сухомяткой". В этом случае вода только поможет пище, размягчив ее и улучшив проходимость.

"Перед сном не рекомендуется пить воду, так как циркуляция лимфатической системы замедляется, жидкость застаивается, и на утро вы проснетесь с отеками", — объясняет Леонид Элькин.

Однако многие эксперты сходится на том, что воду нужно пить тогда, когда хочется, потому как жажда — лучший показатель того, что нужно вашему организму.