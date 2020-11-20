Что будет, если не спать несколько дней 

Ни для кого не секрет, что крепкий сон — залог здоровья. Но, к сожалению, далеко не всем удается посвящать отдыху необходимое количество времени. Более того, некоторые люди умудряются не спать сутками. В беседе с корреспондентом «Рамблера» основатель Сети клиник «Доктор Длин», невролог, мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, что будет с организмом, если не спать несколько дней.

«Существует мнение, что можно обходиться гораздо меньшим промежутком времени для сна, чем семь-восемь часов или не спать вовсе. Это не так. Время на восстановление организма закладывалось в нас столетиями. И мы не можем обмануть природу, во всяком случае без существенных последствий для нашего здоровья»,

— подчеркнул доктор.

По словам специалиста, нетипичное отсутствие сна носит определенное название — депривация. Прежде всего это состояние сказывается на эмоциональной составляющей, причем исключительно в негативном ключе. Длин рассказал, что у человека, оставшегося без сна, повысится нервная возбудимость, постепенно потеряется адекватная реакция не только на стандартные, но и на нестандартные ситуации.

«Так, например, отсутствие сна в течении 24 часов приравнивается к легкому опьянению, а в течение 48 часов к наркотическому. Появляются признаки шизофрении, а реакция человека может снижаться в 30 раз»,

— объяснил Сергей.

Из личного архива

Невролог подчеркнул, что, если человек не спал больше суток, ему категорически нельзя садиться за руль. Также, по словам Длина, в крови повышается уровень лейкоцитов, так как организм расценивает отсутствие сна как заболевание.

«Снижается выносливость и повышается утомляемость. В мозге увеличивается количество поврежденных белков, что провоцирует развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Вдобавок ко всему этому, будет сильно падать уровень мелатонина, а это важнейший гормон для восстановления и здоровья организма. Думаю, выбор очевиден — спать нужно достаточное время!»,

— резюмировал Длин.