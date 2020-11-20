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Какой алкоголь опаснее всего для сердца 

Елизавета Назарова 1 час назад
Какой алкоголь опаснее всего для сердца
Фото: depositphotos.com
Алкоголь опасен для человека и вызывает зависимость. Он поражает абсолютно все органы и влияет на психологическое состояние. "Рамблер" сообщает, какое спиртное может быть опаснее всего для сердца.
Не секрет, что алкоголь вызывает тахикардию — учащенное сердцебиение. Он стимулирует сердечную мышцу работать чаще, из-за чего повышается пульс, температура и другие показатели. Многие люди во время похмелья испытывают большие проблемы с сердцем, что тоже негативно влияет на общее состояние человека.
Кроме того, опасность спиртного определяется его влиянием на сосуды. При приеме алкоголя они расширяются, а давление у человека понижается, но наутро сосуды сужаются еще сильнее, что приводит к сильному скачку давления, которое приводит к головным болям и хроническим заболеваниям.
Врачи утверждают, что наиболее опасным для сердца алкоголем являются коктейли в барах и клубах. Там смешивают различные виды спиртного, а также добавляют энергетик. Все это в разы увеличивает нагрузку на сердце. Некоторые газированные напитки, которые также употребляют со спиртным, содержат кофеин, что тоже повышает риск появления тахикардии. То же самое касается коктейлей в банках, которые употребляют многие люди. Там смешивают недорогой алкоголь, газированные напитки и энергетик, поэтому они очень опасны для сердца и сосудов.
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