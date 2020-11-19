Психолог назвал работающий способ бросить курить

Клинический психолог Михаил Хорс , специализирующийся на борьбе с зависимостями, назвал россиянам работающий способ, как бросить курить. Его слова приводит сайт Nation News.

Аддиктолог объяснил, что самая большая ошибка курильщика — непонимание, что сигареты — это наркотик. Как и любой наркотик, содержащийся в табачной продукции никотин вызывает зависимость, которая выражается в том, что без сигарет курящие испытывают ломку. Хорс подчеркнул, что курильщик воспринимает проявление абстинентного синдрома как желание курить, но если он поймет, что это наркотическая тяга, у него «произойдет смена психологической позиции».

По словам психолога, правильной установкой у бросающего курить человека должна быть борьба с ломкой, а не с желанием курить.

Хорс добавил, что если человек планирует бросить курить с определенного дня, ему надо выкурить все оставшиеся у него сигареты накануне. Сделать это надо определенным образом.

Психолог утверждает, что если сделать это и придерживаться правильной установки, тяга к курению исчезнет.