Психолог назвал работающий способ бросить курить

Клинический психолог Михаил Хорс, специализирующийся на борьбе с зависимостями, назвал россиянам работающий способ, как бросить курить. Его слова приводит сайт Nation News.
Аддиктолог объяснил, что самая большая ошибка курильщика — непонимание, что сигареты — это наркотик. Как и любой наркотик, содержащийся в табачной продукции никотин вызывает зависимость, которая выражается в том, что без сигарет курящие испытывают ломку. Хорс подчеркнул, что курильщик воспринимает проявление абстинентного синдрома как желание курить, но если он поймет, что это наркотическая тяга, у него «произойдет смена психологической позиции».
По словам психолога, правильной установкой у бросающего курить человека должна быть борьба с ломкой, а не с желанием курить.
Хорс добавил, что если человек планирует бросить курить с определенного дня, ему надо выкурить все оставшиеся у него сигареты накануне. Сделать это надо определенным образом.
Психолог утверждает, что если сделать это и придерживаться правильной установки, тяга к курению исчезнет.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Саратовского научного медицинского центра гигиены ФБУН Инна Заикина назвала россиянам меню для борьбы с осенней хандрой. Она дала совет есть продукты, которые стимулируют выработку так называемых гормонов счастья.