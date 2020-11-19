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Почему чихать «в себя» смертельно опасно 

Даня Виттиг 6 часов назад
Почему чихать «в себя» смертельно опасно
Фото: Рамблер
Так уж вышло, что в нашей культуре не всегда есть место для естественных потребностей организма. Поэтому, если человек хочет чихнуть, но считает, что это неуместно, то старается подавить рефлекс и получает "чих в себя". "Рамблер" выяснил, насколько это может быть опасно.
Человек чихает для того, чтобы вывести из организма какой-то раздражитель: шерсть, пыльца, пыль, вирусы и бактерии и собственные продукты жизнедеятельности (слизь, носовые корочки) из полости носа.
При подавлении рефлекса все ненужные элементы остаются внутри организма и, конечно, в этом нет ничего полезного. Например, вредные бактерии, оставшиеся в организме могут привести к болезни, которой можно было бы избежать при помощи чихания.
Еще одна опасность сдерживания рефлекса заключается в повышенном давлении. При чихании воздух из ноздрей выходит со скоростью 120 метров в секунду. Если этот поток воздуха направляется внутрь, то наносит серьёзный удар носоглотке, бронхам и сосудам. Это может привести к воспалению канала слёзной железы, к травме барабанной перепонки и грыже пищевода. Но, самый опасный риск при таком способе чихания — инсульт, который может произойти как раз из-за резкого скачка давления.
Также люди, страдающие слабостью мочевого пузыря и синдромом раздраженного кишечника, нередко жалуются на недержание в момент прерванного чиха. Поэтому врачи советуют чихать, если организм того требует.
Специалисты советуют ни в коем случае не сдерживать себя при чихании. Вы можете воспользоваться платком, прикрыть рот рукой или рукавом, чтобы снизить звуковой эффект и сократить количество бактерий, вылетающих изо рта.
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Комментарии 1
ЗОЖ
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