Какая из кабинок общественного туалета самая безопасная 

Даже людям, которые брезгуют пользоваться общественным туалетом, подчас приходится справлять нужду за пределами дома. Как в таком случае выбрать самую безопасную кабинку? Разбирался "Рамблер".

Ученые из Глазго провели исследование и заглянули под ободки тысяч унитазов в общественных туалетах. Кроме того специалисты изучили на предмет бактерий писсуары.

В ходе исследования эксперты выяснили, что чаще всего люди выбирают вторую от входа кабинку (писсуар) для справления нужды. По мнению ученых, у людей срабатывает элементарная логика: большинство из них считают, что люди отдают предпочтение первой кабинке, поскольку она находится ближе ко входу. Считая, что вторая гораздо чище первой, они выбирают ее.

Вследствие этого происходит так, что самой безопасной кабинкой оказывается первая, а вот вторая, напротив, — самой загрязненной и кишащей микробами. Плотность микробного населения в остальных кабинках (третьей, четвертой других) оказалась примерно одинаковой.