Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Какая из кабинок общественного туалета самая безопасная 

Мира Маркина 5 часов назад
Какая из кабинок общественного туалета самая безопасная
Фото: depositphotos.com
Даже людям, которые брезгуют пользоваться общественным туалетом, подчас приходится справлять нужду за пределами дома. Как в таком случае выбрать самую безопасную кабинку? Разбирался "Рамблер".
Ученые из Глазго провели исследование и заглянули под ободки тысяч унитазов в общественных туалетах. Кроме того специалисты изучили на предмет бактерий писсуары.
В ходе исследования эксперты выяснили, что чаще всего люди выбирают вторую от входа кабинку (писсуар) для справления нужды. По мнению ученых, у людей срабатывает элементарная логика: большинство из них считают, что люди отдают предпочтение первой кабинке, поскольку она находится ближе ко входу. Считая, что вторая гораздо чище первой, они выбирают ее.
Вследствие этого происходит так, что самой безопасной кабинкой оказывается первая, а вот вторая, напротив, — самой загрязненной и кишащей микробами. Плотность микробного населения в остальных кабинках (третьей, четвертой других) оказалась примерно одинаковой.
Видео дня. 10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
Комментарии 2
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
08:00
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
12:33
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
ЗОЖ
Выяснилось, чем опасны «мушки» перед глазами
06:10
Выяснилось, чем опасны «мушки» перед глазами
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение