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Почему молодежь будет стареть лучше, чем предыдущие поколения 

Мира Маркина 2 часа назад
Почему молодежь стареет лучше, чем прошлые поколения
Фото: depositphotos.com
Боязнь старости — вполне нормальный страх, присущий многим людям. Однако, по мнению ученых, современной молодежи не стоит бояться старения, ведь оно будет протекать гораздо легче, чем у предыдущих поколений. Почему? Разбирался "Рамблер".

Лучшее питание

Гарвардские ученые провели исследование и выяснили: женщины, которые в возрасте 40-60 лет сократили красное мясо в рационе и при этом налегали на рыбу, растительную пищу и цельнозерновые продукты, уменьшили вероятность развития возрастных заболеваний на 40%. Сегодня молодым людям доступно более качественное и разнообразное питание, а значит они могут выйти на пенсию куда более здоровыми, чем их родители.

Отказ от курения

За последние 15 лет уровень курения среди взрослых уменьшился на 20,9%, и, по мнению специалистов, с каждым годом этот показатель будет демонстрировать лишь позитивную динамику. Отказ от вредной привычки не только увеличивает продолжительность жизни, но также напрямую влияет на внешний облик человека.

Приложения для здоровья

В течение последних нескольких лет появляется все больше приложений, позволяющих отслеживать состояние своего здоровья. В частности человек может контролировать частоту пульса, давление, уровень сахара в крови. Заметив, что какие-то показатели не соответствуют норме, он может моментально обратиться за помощью к доктору.
Нынешнее старшее поколение редко пользуется такими приложениями из-за незнания, но, очевидно, что молодежь будет в этом вопросе осведомленней.
Видео дня. Названы привычки, ведущие к глухоте
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