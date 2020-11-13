Что происходит с организмом, когда мы едим на ночь 

Даже те, кто тщательно следит за питанием время от времени позволяют себе маленькие слабости. В частности — поужинать поздним вечером. Приглашение в ресторан, затянувшийся праздник, попкорн при просмотре фильма случаются периодически со всеми. В единичных случаях страшного ничего нет, хуже, если это становится привычкой. Чем опасны ночные походы к холодильнику, читайте в материале «Рамблера».

Есть несколько причин, почему особенно остро голод ощущается в вечерние часы. Во-первых, несбалансированное питание в течение всего дня. Организму просто не хватает питательных веществ и к вечеру он активно дает об этом знать. То же самое касается и недостатка пищи в течение дня. Забыв пообедать или не найдя времени на завтрак, вы рискуете поздно вечером обнаружить себя возле холодильника, запивающим котлету борщом. Еще одна причина переедания по вечерам — стресс. Заедать проблемы свойственно, увы многим. Правда, никому это, как правило, не помогает. А вот навредить своему здоровью поздними и плотными ужинами можно вполне.

Ученые давно доказали, что именно переедание в поздние часы ведет к значительному набору веса, что в свою очередь, часто чревато неприятными последствиями.

У организма есть четкая установка — ночью следует спать. Все процессы в это время затормаживаются. В том числе «засыпают» кишечник и желудок. Попавшая в это время в организм еда (особенно жирная и калорийная) не переваривается должным образом: уставшие за день и расслабившиеся органы просто не в состоянии выполнить объем «внеурочной» работы. Непереваренная еде не всасывается в стенки тонкого кишечника, а в толстой кишке на нее действуют патогены, что приводит к образованию токсинов. Это приводит к ухудшению общего самочувствия.

Кроме того, углеводы, съеденные на ночь, стимулируют высокий выброс инсулина, что приводит к тому, что в печени и жировых тканях происходит сбой перераспределения сахара. В результате в организме откладывается лишний жир. Ну а лишний вес, как известно, здоровью не способствует. Могут возникнуть проблемы с сердцем и сосудами, диабет и другие неприятности.