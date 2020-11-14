Почему опасно слишком часто вставать в туалет ночью 

У многих людей есть привычка каждую ночь просыпаться для того, чтобы сходить в туалет. Но далеко не каждый знает, как часто можно вставать посреди ночи ради того, чтобы справить нужду и в каких случаях следует бить тревогу. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Как утверждают специалисты, во время сна человек не должен вставать в туалет более двух раз. Если же вы справляете нужду ночью слишком часто, это свидетельствует о никтурии. Как правило, данную проблему провоцируют инфекционные поражения мочевыделительной системы (мочевого пузыря, мочеточника или почек), а также миома.

Более безобидная причина частого мочеиспускания ночью — обильное питье перед сном. Именно поэтому медики рекомендуют отказаться от любых напитков за три часа до сна.

Чтобы установить точную причину никтурии необходимо провести УЗИ почек, ЭКГ и эхокардиографию, Кроме того, пациент должен сдать общий анализ мочи, анализ крови и сделать биохимическое исследование крови. После всего этого врач сможет точно установить источник проблем с ночным мочеиспусканием и прописать необходимое лечение.