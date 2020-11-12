Канадские ученые разработали простой и быстрый метод выведения алкоголя из организма, не требующий дорогостоящего оборудования. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Этанол, присутствующий во всех алкогольных напитках, при достижении определенного уровня концентрации в крови начинает действовать как яд, нарушая функцию кровообращения, поражая мозг и другие органы. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате тяжелой алкогольной интоксикации в мире умирает около трех миллионов человек.

До 90 процентов алкоголя из организма человека выводится печенью с постоянной скоростью, которая не может быть увеличена. Немного ускорить вывод алкоголя из крови можно с помощью диализа, внутривенного введения жидкости и подачи кислорода.

Исследователи из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто предложили использовать для выведения алкоголя легкие. Ученые обнаружили, что при гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, и чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма.

Это прием был известен врачам и раньше, но применялся он ограниченно, так как при форсированном выдохе человек теряет очень много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. А быстрое уменьшение этого газа в крови вызывает головокружение, обмороки и онемение рук и ног.

"Нельзя просто проводить гипервентиляцию, потому что через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание", — приводятся в пресс-релизе UHN слова руководителя исследования доктора Джозефа Фишера (Joseph Fisher), врача-анестезиолога и старшего научного сотрудника Исследовательского института больницы общего профиля Торонто.

Авторы разработали компактное устройство размером с портфель, которое позволяет поддерживать уровень углекислого газа в крови пациента во время гипервентиляции. Оборудование очень простое, оно состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов.

"Это очень простое устройство, которое можно легко изготавливать в любой точке мира. Оно не требует электроники, компьютеров или специальных фильтров. Удивительно, как мы не пришли к этому несколько десятилетий назад", — говорит доктор Фишер.

Данное исследование — первое практическое доказательство того, что базовая скорость выведения алкоголя может быть значительно повышена при использовании гипервентиляции.

Авторы считают, что выработанная ими концепция позволит не только создать новые методики лечения тяжелой алкогольной интоксикации, но и поможет тем, кто просто хочет быстро протрезветь.