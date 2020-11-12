Почему магний жизненно необходим 

Магний по праву считается одним из самых важных минералов, недостаток которого в организме может привести к весьма неприятным последствиям. О том, чем же так важен этот микроэлемент для человека, читайте в материале «Рамблера».

Против бессонницы и плохого настроения

Мелатонин, отвечающий за регуляцию сна, перестает правильно выполнять свою функцию, когда в организме отмечается недостаток магния. Если вы долго не можете заснуть и плохо спите, обратите внимание на этот факт. Кроме того, магний участвует в синтезе серотонина, от которого зависит наше настроение. Возможно, именно дефицит магния объясняет, что вы не можете сполна наслаждаться жизнью.

За крепкие кости и зубы

Магний играет большую роль для формирования крепких костей. Он отвечает за фазу развития кости и процесс перестройки костной ткани. Недостаток магния в организме негативно влияет на всасывание и усвоение витамина D, а тот, в свою очередь — на уровень кальция.

Против атеросклероза и болезней сердца

Магний расслабляет стенки кровеносных сосудов, борясь с гипертонией. Кроме того, магний влияет на свертываемость крови, разжижая ее, а также способствует снижению склонности к формированию тромбов. Не стоит забывать и о том, что магний активно участвует в сокращении мышц, в том числе в работе сердечной мышцы.

За развитые и сильные мышцы

Для того, чтобы мышцы хорошо развивались и работали, необходимо правильное соотношение уровня кальция и магния. В этом тандеме кальций в ответе за напряжение мышц, магний же отвечает за их расслабление. Магний регулирует передачу импульсов от нервов к мышцам, ограничивает приток кальция, что в результате мышцы и расслабляет. Кроме того, магний участвует в синтезе специального фактора роста, влияющего на рост мышечных волокон.