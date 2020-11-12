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Эксперт раскрыл правила дезинфекции смартфона 

Lenta.ru и ещё 8 17 часов назад
Эксперт раскрыл правила дезинфекции смартфона
Фото: Pixabay
Заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин раскрыл агентству «Прайм» правила дезинфекции смартфона.
По словам эксперта, протирать телефон этиловым спиртом, как и перекисью водорода, нельзя, поскольку они могут повредить олеофобное покрытие экрана. Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт.

«Его легко приобрести в виде салфеток или спрея», — пояснил он.

При этом идеально подходящая для очистки смартфона концентрация спирта составляет 70-80 процентов. Более чистый раствор испаряется быстрее, а для хорошего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности не менее минуты, добавил специалист.
Для дезинфекции смартфона также подойдут специальные боксы для очистки мелких предметов. Боксы блучают ультрафиолетом и другими лучами, которые расщепляют ДНК микроорганизмов, но никакого вреда самим вещам не несут. Однако лучше класть в него телефон уже выключенным.
В октябре редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина назвала способ очистить смартфон от коронавируса. Она подчеркнула, что их следует очищать также, как и руки, то есть регулярно мыть или обрабатывать дезинфицирующим средством. Она отметила, что флагманские модели ведущих марок, которые обладают высоким уровнем водонепроницаемости, можно даже мыть под краном.
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ЗОЖ , Антон Аверин
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