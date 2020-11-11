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Опровергнута реальная польза витаминов для улучшения здоровья 

Lenta.ru 4 часа назад
Опровергнута польза витаминов для улучшения здоровья
Фото: Globallookpress.com
Ученые Гарвардской медицинской школы в Бостоне опровергли миф о том, что поливитамины приносят реальную пользу людям, которые не страдают от дефицита питательных веществ, но при этом пытаются улучшить здоровье. Об этом пишет агентство UPI.
Согласно результатам опроса 21 тысячи человек, взрослые жители США, которые регулярно принимают поливитамины, чувствуют себя на 30 процентов лучше, чем люди, не принимающие добавки. Анализ анамнеза и оценка показателей физического здоровья (включая наличие высокого кровяного давления, диабета, астмы и артрита) не выявили реальных различий.
По мнению ряда специалистов, результаты исследования никак не обесценивают многие преимущества поливитаминов в борьбе с недостаточным уровнем питательных веществ и обеспечении оптимального здоровья. В то же время прием дополнительного количества добавок не несет преимуществ для организма, не предотвращает проблемы с сердечно-сосудистой системой и не снижает риск развития опухолей.
По словам авторов исследования, твердая вера в то, что поливитамины работают, может заставить людей чувствовать себя более здоровыми, чем они есть на самом деле. Однако у научной работы есть ряд недостатков, например, она не учитывала, какие витаминные комплексы принимали люди, как часто и как долго.
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