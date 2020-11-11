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Названы самые важные витамины зимой 

РИА Новости и ещё 5 46 минут назад
Названы самые важные витамины зимой
Фото: РИА Новости
Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины нужны организму в зимний период. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда".
Врач разъяснила, что замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды являются главным источником витаминов и антиоксидантов, укрепляют иммунитет и повышают устойчивость организма в период вирусных заболеваний. Она также отметила, что их можно заменить и на сезонные продукты, такие как квашенная капуста. Эта закуска хороша высоким содержанием витамина C и полезных для кишечника бактерий.
Эксперт напомнила о важности витамина D, нехватку которого организм испытывает зимой из-за короткого светового дня. Это может привести к нарушению сна и депрессии. В таком случае нервной системе может понадобиться "классическая добавка" магний в сочетании с витамином B6.
Кроме того, диетолог посоветовала зимой включать в рацион больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и молоко, так как нехватка белка может вызвать снижение иммунитета.
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ЗОЖ , ТК "Звезда"
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