Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Что будет, если спать в носках 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что будет, если спать в носках
Фото: depositphotos.com
Сон занимает большую часть жизни, и от его качества зависит состояние нашего организма. Одни ученые считают, что хороший сон обеспечен тем, кто спит в носках, а другие эксперты уверены в обратном. «Рамблер» расскажет, что будет, если спать в носках.
Исследования показывают, что некоторые взрослые, которые предпочитают сон в носках, засыпают быстрее. Дело в том, что утепление ступней вызывает расширение кровеносных сосудов. Благодаря этому выделяется тепло, а внутренняя температура тела снижается, вызывая сонливость.
Некоторым сон в носках помогает бороться с холодными ступнями. А если у человека есть подобные проблемы, то это может сигнализировать о застоях желчи, синдроме вялой селезенки или сниженной кислотности желудка.
Если у вас присутствуют подобные сбои в организме, но при этом спать в носках некомфортно, существуют другие способы нормализации сна, например, теплые ванночки перед сном, посещение бани или прохождение курса массажа.
Однако некоторые специалисты уверены, что спать в носках опасно для здоровья. Они поясняют, что резинки в области щиколоток могут передавить сосуды и нарушить циркуляцию крови. Поэтому стоит отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов с мягкой резинкой.
Видео дня. 6 крутых способов худеть во сне
Комментарии 13
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
05:51
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
Коронавирус
Как понять, что вам не хватает воды
06:08
Как понять, что вам не хватает воды
ЗОЖ
6 крутых способов худеть во сне
08:00
6 крутых способов худеть во сне
ЗОЖ
Как вылечить цистит антидепрессантами
05:55
Как вылечить цистит антидепрессантами
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
03:52
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
06:08
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение