Сон занимает большую часть жизни, и от его качества зависит состояние нашего организма. Одни ученые считают, что хороший сон обеспечен тем, кто спит в носках, а другие эксперты уверены в обратном. «Рамблер» расскажет, что будет, если спать в носках.

Исследования показывают, что некоторые взрослые, которые предпочитают сон в носках, засыпают быстрее. Дело в том, что утепление ступней вызывает расширение кровеносных сосудов. Благодаря этому выделяется тепло, а внутренняя температура тела снижается, вызывая сонливость.

Некоторым сон в носках помогает бороться с холодными ступнями. А если у человека есть подобные проблемы, то это может сигнализировать о застоях желчи, синдроме вялой селезенки или сниженной кислотности желудка.

Если у вас присутствуют подобные сбои в организме, но при этом спать в носках некомфортно, существуют другие способы нормализации сна, например, теплые ванночки перед сном, посещение бани или прохождение курса массажа.

Однако некоторые специалисты уверены, что спать в носках опасно для здоровья. Они поясняют, что резинки в области щиколоток могут передавить сосуды и нарушить циркуляцию крови. Поэтому стоит отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов с мягкой резинкой.