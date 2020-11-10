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В чем польза всеобщей наготы 

Мира Маркина 7 часов назад
В чем польза всеобщей наготы
Фото: depositphotos.com
Многие люди стесняются раздеваться на людях, а потому старательно избегают общественных бань, раздевалок фитнес-центров и уж тем более нудистских пляжей. Однако есть довольно веский повод отставить скромность на второй план, — не так давно ученые из Лондона выяснили, что пребывание голым рядом с другими людьми крайне положительно влияет на состояние человека. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Исследование под руководством доктора Кеона Уэста провели в Голдсмитском колледже при Лондонском университете. Работа состояла не только из теории, но и из практики.
В исследовании приняли участие 27 мужчин и 24 женщины. Всех их разделили на две группы: контрольную и экспериментальную.
Подопытные из контрольной группы должны были в течение нескольких часов пить вино, угощаться закусками и общаться друг с другом.
Тем временем участникам экспериментальной группы предстояло проделать все то же самое, но при этом быть голыми. Ученые сразу предупредили подопытных: при малейшем дискомфорте они могут выйти из исследования, но если решат остаться, им следует относиться друг к другу максимально уважительно.
После завершения эксперимента участники обеих групп заполнили несколько личностных тестов, при помощи которых ученые выяснили следующее.
Как оказалось, отношение респондентов, которым не пришлось раздеваться, к своему телу после участия в исследовании осталось прежним. А вот участники экспериментальной группы заявили, что стали чувствовать себя в разы увереннее и теперь готовы пойти на вещи, на которые не решались до участия в эксперименте.
Таким образом, доктор Кейн сделал вывод, что пребывание человека в голом виде в безопасном общественном пространстве с другими нагими людьми наделяет его уверенностью и повышает самооценку.
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