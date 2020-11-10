Как проверить легкие дома и что должно насторожить

Коронавирус способен серьезно поражать легкие. В больницах очереди на компьютерную томографию — исследование, которое не всегда окажется полезным в данном случае. И коронавирусная инфекция не единственная способна поразить этот орган. Так что не будет лишним проверить состояние легких дома и подготовить их к зиме.

Домашние тесты для проверки

Все мы знаем, говоря о работе легких, что на работу этого органа влияет объем. В среднем объем легких у мужчины — 3-3,5 литра, у женщины — 2,5-3 литра. А как сделать чек-ап легких в домашних условиях? Он ни в коем случае не заменит похода к врачу, но тем не менее. Один из тестов всем хорошо знаком. Нужно взять самый обычный воздушный шарик и надуть его. Для начала лучше сделать это без привязки к эксперименту, чтобы материал стал более эластичным. Затем уже надуть шар с помощью одного выдоха. Диаметр шара должен составить не менее 15 сантиметров. Если меньше, то, вероятно, ваши легкие работают не в полную силу и это может происходить по ряду причин (не обязательно думать сразу в сторону COVID -19).

Еще один тест: необходимо обхватить руками шею. Если это получилось легко, пальцы не сдавливают ее, то все в порядке. Если длины пальцев не хватает или вы чувствуете сдавленность, значит у вас ожирение, что очень плохо для легких (хотя с первого взгляда связь не очевидна). При избыточном весе диафрагма всегда находится в сдавленном положении и не позволяет легким «разворачиваться» в полную силу, плюс люди с ожирением часто испытывают задержки дыхания во сне (апноэ).

Наконец, стоит сложить вместе указательные пальцы рук. Если опухшие пальцы при этом расходятся, ногти имеют вид «часовых стекол», то это может говорить о наличии обструктивной болезни легких. Параллельно доктора призывают не спешить делать КТ легких при малейших подозрениях на болезнь (вас должен направить врач при соответствующей клинической картине).

Почему не всегда стоит делать КТ

«На первых этапах болезни на КТ может не быть никаких изменений. Сегодня уже доказано, что при коронавирусе степень вовлечения легких может увеличиться на 10-ый день болезни. Следовательно, чистые легкие или малое поражение легких на ранних этапах не определяет прогноз заболевания. Оно может остаться таким, а может увеличиться. То есть КТ не дает врачу никакой достоверной информации для лечения. Самое главное — это симптомы болезни! Одышка прежде всего! Небольшой процент поражения легких может не иметь симптомов и не угрожать жизни. Даже серьезные изменения в легких на КТ могут не сопровождаться одышкой и температурой. Человек может легко это переносить. А это также не требует изменения лечения или госпитализации. Симптомы по-прежнему остаются самой главной частью для назначения лечения!»,

— пишет в своем Instagram врач и телеведущая Елена Малышева

Тревожные симптомы: проверьте

Еще одним способом проверки работы легких является пульсоксиметрия. Ее также вполне возможно провести в домашних условиях. Пульсоксиметр — это карманный прибор. Он надевается на кончик пальца (задействуют средний или безымянный) и включается. Дожидаемся появления цифр на экране. Первая покажет ЧСС (частота сердечных сокращений), вторая — содержание кислорода SPO2. Норма пульса — 60-90 ударов в минуту. Показатель кислорода — 94-99% насыщения тканей. Если меньше 90%, можно говорить о той или иной степени нарушения функции дыхания. Если показатель этот неизменен, точно есть смысл обратиться к врачу, возможно, речь идет о патологическом состоянии.

Насторожить также должны одышка, кашель без причины, головная боль по утрам, сонливость, быстрая утомляемость. Эти симптомы заставляют наше сердце работать в усиленном режиме, повышая пульс. Обратите также внимание и на посинение носогубного треугольника и ногтей. Если подобные симптомы появляются, стоит обратиться к специалистам, чтобы провести обследование и вовремя начать лечение.

Медики, говоря о самой распространенной патологии легких, называют хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). В зоне риска находятся курильщики со стажем и люди, работающие на вредных производствах. А также те, кто живет в экологически загрязненных районах. ХОБЛ опасна тем, что протекает до поры до времени бессимптомно. Пациента ничего не беспокоит, кроме «терпимых» проблем с дыханием, периодического кашля, одышки… И когда человек обращается к врачу, нередко патология приобретает хронический характер.

Профилактика, прививки

Пациенты в зоне риска должны регулярно проходить такие обследования, как рентген, спирографию, анализы крови и мокроты. Ранняя диагностика позволит вовремя выявить первые признаки патологии и назначить адекватную терапию. Лечение включает в себя медикаментозные средства, кислородотерапию, физиотерапию и лечебную физкультуру (все знают о полезности плавания и правильного бега, прогулок), которые позволяют улучшить легочную функцию. Если же болезнь запустить, это может привести к инвалидности.

И еще один совет: как подготовить свои легкие к зиме? Впрочем, рекомендация полезна в любое время, если вы знаете о своей плохой наследственности. Нужно пройти ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. То есть определить, нет ли у вас варикоза. Оторвавшиеся тромбы из нижних конечностей за секунды попадают в малый круг кровообращения, вызывая тромбоэмболию легочной артерии — тяжелейшая патология. Также рекомендуется сделать в сезон прививку от гриппа и пневмококка. Если с первой проблем не возникает, то вторую не всегда легко сделать даже платно. Бесплатно прививка от пневмококковых инфекций положена детям.