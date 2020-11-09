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Как понять, что ваш организм обезвожен 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как понять, что ваш организм обезвожен
Фото: depositphotos.com
Все знают насколько необходима вода для нашего организма, однако многие не следят за количеством потребляемой жидкости. «Рамблер» расскажет о признаках того, что ваш организм обезвожен.
Один из сигналов того, что вам не хватает воды — сухая кожа. Ее цвет становится тусклым, появляется шелушение и ощущение стянутости. Многие тут же пытаются решить проблему увлажняющим кремом, однако он не сможет помочь, если не увеличить количество потребляемой жидкости.
Также при нехватке воды организм задерживает в тканях всю воду, которая у него есть. А это приводит к замедлению процессов кровообращения, обмена веществ и, как следствие, возникновению отеков. Также когда тело не получает достаточное количество жидкости, кровоток замедляется, что приводит к мышечным спазмам.
Нехватка воды еще может спровоцировать усталость, раздражительность и головные боли. Дело в том, что когда организм обезвожен, артериальное давление падает, сердечный ритм увеличивается, и кровь медленнее поступает в мозг. Также мелкие кровеносные сосуды в головном мозге очень резко реагируют на количество воды.
Специалисты рекомендуют потреблять 30 миллилитров чистой воды на один килограмм веса, то есть в среднем два с половиной литра в день.
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