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Названы простые способы быстрее заснуть 

РИА Новости и ещё 4 9 часов назад
Названы простые способы быстрее заснуть
Фото: РИА Новости
Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао" заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.
Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать.

"Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то вы сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха",

— сказал он.
Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.
Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.
По словам врача, лучшими занятиями перед сном являются горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.
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