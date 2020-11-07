Ещё
Далее:
Читайте также:
Чернобыль: как это было
Чернобыль: как это было Смотреть сериал ⟶
Стопкоронавирус.рф

Доктор Мясников развенчал популярные мифы о вредных продуктах 

Lenta.ru 6 часов назад
Мясников развеял мифы о вредных продуктах
Фото: Lenta.ru
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развенчал популярные мифы о вредных продуктах. О распространенных заблуждениях в питании он рассказал в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».
По мнению Мясникова, в список запрещенных продуктов, как правило, попадают сливочное и растительное масло, мясо, куриные яйца, молоко и вино. Он утверждает, что представления врачей об этих продуктах сильно изменились. К примеру, ранее считалось, что говядина, баранина и свинина провоцируют инфаркты и инсульты. Однако проведенные исследования опровергли это убеждение. Врач советует не злоупотреблять красным мясом и есть его не чаще трех раз в неделю, поскольку эта пища может способствовать развитию рака кишечника.
Мясников отметил, что в прошлом яйца считались вредным продуктом из-за содержания холестерина. По его словам, яйца, напротив, повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и обеспечивают организм множеством полезных веществ. Доктор рекомендует употреблять не более двух яиц в сутки.
Мясников также подчеркнул, что вино в малых дозах благотворно влияет на человеческий организм.

«У нас либо пьют наповал, что вызывает колоссальные потери и экономические, и социальные, либо не пьют вообще — завязали», — заметил он.

Кроме того, Мясников напомнил, что раньше сливочное масло входило в список вредных продуктов, хотя сейчас на нем можно жарить пищу. По его словам, в прошлом врачи советовали людям отдавать предпочтение обезжиренному молоку. Теперь же они от этих рекомендаций отказались и позволяют людям выбирать молоко на основе вкусовых предпочтений.
Видео дня. Что делать при панической атаке
Последние новости
При крушении самолета в Подмосковье погиб ведущий НТВ При крушении самолета в Подмосковье погиб ведущий НТВ В России выявили 20,3 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили 20,3 тысячи новых случаев коронавируса Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Комментарии
ЗОЖ , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
03:52
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
06:08
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
ЗОЖ
12 шагов для профилактики онкологии
09:52
12 шагов для профилактики онкологии
ЗОЖ
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение