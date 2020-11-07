Мясников развеял мифы о вредных продуктах

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развенчал популярные мифы о вредных продуктах. О распространенных заблуждениях в питании он рассказал в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».

По мнению Мясникова, в список запрещенных продуктов, как правило, попадают сливочное и растительное масло, мясо, куриные яйца, молоко и вино. Он утверждает, что представления врачей об этих продуктах сильно изменились. К примеру, ранее считалось, что говядина, баранина и свинина провоцируют инфаркты и инсульты. Однако проведенные исследования опровергли это убеждение. Врач советует не злоупотреблять красным мясом и есть его не чаще трех раз в неделю, поскольку эта пища может способствовать развитию рака кишечника.

Мясников отметил, что в прошлом яйца считались вредным продуктом из-за содержания холестерина. По его словам, яйца, напротив, повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и обеспечивают организм множеством полезных веществ. Доктор рекомендует употреблять не более двух яиц в сутки.

Мясников также подчеркнул, что вино в малых дозах благотворно влияет на человеческий организм.

«У нас либо пьют наповал, что вызывает колоссальные потери и экономические, и социальные, либо не пьют вообще — завязали», — заметил он.

Кроме того, Мясников напомнил, что раньше сливочное масло входило в список вредных продуктов, хотя сейчас на нем можно жарить пищу. По его словам, в прошлом врачи советовали людям отдавать предпочтение обезжиренному молоку. Теперь же они от этих рекомендаций отказались и позволяют людям выбирать молоко на основе вкусовых предпочтений.