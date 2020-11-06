Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что гречка и рис могут оказаться вредны для организма и повлиять на набор веса при недостатке движения. Ее слова передает Nation News.

Русакова объяснила, что сами по себе крупы имеют высокое содержание калорий, а россияне сейчас ограничены в движении из-за пандемии коронавируса. Поэтому рис с гречкой лучше заменить тушеными или свежими овощами.

Каши лучше есть на завтрак, но избегать в течение дня, а в ежедневный рацион включить сезонные овощи и фрукты, либо замороженные сезонные ягоды.