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Врач рассказала о вредных свойствах гречки и риса

Анастасия Иванова
4 часа назад
Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что гречка и рис могут оказаться вредны для организма и повлиять на набор веса при недостатке движения. Ее слова передает Nation News.
Русакова объяснила, что сами по себе крупы имеют высокое содержание калорий, а россияне сейчас ограничены в движении из-за пандемии коронавируса. Поэтому рис с гречкой лучше заменить тушеными или свежими овощами.
Каши лучше есть на завтрак, но избегать в течение дня, а в ежедневный рацион включить сезонные овощи и фрукты, либо замороженные сезонные ягоды.
При этом необходимо сократить потребление кондитерских изделий, крупных гарниров, жареного, жирного и сладкого, и есть больше мяса, рыбы, птицы и молочных продуктов.
ЗОЖ,Видео,Дарья Русакова,
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