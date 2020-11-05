Переваривается ли жвачка в желудке на самом деле 

С самого детства родители нас пугали тем, что жвачка в желудке не переваривается, и поэтому ее нельзя глотать. «Рамблер» расскажет, что на самом деле происходит с жевательной резинкой в нашем организме.

Переваривание того или иного продукта зависит от его состава. Например, современные жевательные резинки — это сочетание воска, смол и эластомеров с сахаром, красителями и ароматизаторами. Из перечисленного переваривается все, кроме смол и воска. Что касается остатков жвачки, за счет сокращения гладких мышц толстого кишечника и движения желчи они продвигаются из желудка по ЖКТ и выводятся из организма естественным образом за несколько дней.

Однако стоит отметить, что не стоит регулярно проглатывать жвачку. Дело в том, что с выведением большого количества воска, смол и прочего организму будет гораздо сложнее справиться. В худшем случае может возникнуть риск непроходимости кишечника, а это довольно опасное состояние.

Поэтому не стоит опасаться, если вы случайно проглотили жевательную резинку. К тому же, производители понимают, что такое может случиться, и специально подбирают состав таким образом, нанести организму наименьший вред.