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Переваривается ли жвачка в желудке на самом деле 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Переваривается ли жвачка в желудке на самом деле
Фото: depositphotos.com
С самого детства родители нас пугали тем, что жвачка в желудке не переваривается, и поэтому ее нельзя глотать. «Рамблер» расскажет, что на самом деле происходит с жевательной резинкой в нашем организме.
Переваривание того или иного продукта зависит от его состава. Например, современные жевательные резинки — это сочетание воска, смол и эластомеров с сахаром, красителями и ароматизаторами. Из перечисленного переваривается все, кроме смол и воска. Что касается остатков жвачки, за счет сокращения гладких мышц толстого кишечника и движения желчи они продвигаются из желудка по ЖКТ и выводятся из организма естественным образом за несколько дней.
Однако стоит отметить, что не стоит регулярно проглатывать жвачку. Дело в том, что с выведением большого количества воска, смол и прочего организму будет гораздо сложнее справиться. В худшем случае может возникнуть риск непроходимости кишечника, а это довольно опасное состояние.
Поэтому не стоит опасаться, если вы случайно проглотили жевательную резинку. К тому же, производители понимают, что такое может случиться, и специально подбирают состав таким образом, нанести организму наименьший вред.
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