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Как сохранить молодость мозга: 3 главных совета 

Мира Маркина 6 часов назад
Как сохранить молодость мозга: 3 главных совета
Фото: depositphotos.com
Миллионы людей ежедневно трудятся над тем, чтобы на долгие годы сохранить внешнюю привлекательность. Но в то же время далеко не каждый задумывается о том, как сохранить молодость мозга, а ведь она — залог насыщенной и яркой жизни даже на пенсии.
"Рамблер" выбрал три полезных привычки, которые помогут вам в этом.

Занимайтесь спортом ежедневно хотя бы по 20 минут

Физическая активность важна не только для мышц и суставов, но и для здоровья мозга. Аэробика усиливает кровообращение, улучшает память, а еще стимулирует рост новых клеток мозга, за счет чего появляются нейронные связи. Кроме того, спорт помогает справиться со стрессом.

Поддерживайте активную социальную жизнь

У большинства людей год за годом сужается круг общения, что негативным образом отражается не только на эмоциональном состоянии, но и на когнитивном здоровье: у тех, кто избегает общения, умственные способности снижаются на 70% по сравнению с теми, кто часто встречается с друзьями и родственниками.

Чаще покидайте зону комфорта

Ваш мозг сохранит молодость на долгие годы, если вы регулярно будете нагружать его сложными задачами. Мозг — нейропластичный орган, а значит, только от вас зависит, в каком состоянии он окажется на закате жизни. Изучайте иностранные языки, открывайте для себя новые хобби и не бойтесь неизведанного. Все это поспособствует образованию новых нейронных связей, которые так необходимы здоровому мозгу.
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