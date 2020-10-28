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Продукты, провоцирующие образование тромбов 

Диана Товсепова 2 часа назад
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Фото: depositphotos.com
Всем известно, насколько опасны для здоровья тромбы — сгустки крови в кровеносных сосудах, которые формируются в ответ на повреждение сосудистой стенки. А образование тромбов очень часто становится причиной инсультов. Врачи рекомендуют следить за состоянием своих сосудов и обратить внимание на свое питание.
Как выяснил "Рамблер", по мнению специалистов, среди продуктов, провоцирующих образование тромбов особенно опасна свиная и говяжья печень, потому как в них содержится холестерин и витамины группы K.
Витамин K в целом плохо влияют на тромбообразование, поэтому стоит исключить продукты с их высоким содержанием. Кроме говяжьей печени, среди "опасных" для тромбов продуктов выделяют шпинат и салатные листья.
Из-за содержания холестерина также следует исключить из рациона копченую колбасу. Так как холестерин из ее состава откладывается на стенках сосудов, эксперты советуют заменить ее мясом птицы или говядиной (но не печенью). Отметим, что копчености и животные жиры в целом трудно перевариваются.
Кроме того, особенно опасен для тромбов маргарин. Трансжиры в его составе делают кровь густой, затем образуются бляшки, которые потом превращаются в тромбы.
Если вы уже страдаете тромбозом вен, то стоит опасаться кофе и шоколада. Кофеин и вещества в шоколаде способствуют тромбообразованию. Отметим, что алкоголь также противопоказан людям с тромбозами глубоких вен.
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