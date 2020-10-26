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Названы два продукта, увеличивающих риск возникновения рака 

РИА Новости и ещё 7 8 часов назад
Названы два продукта, увеличивающих риск рака
Фото: РИА Новости
Чрезмерное употребление сахара и красного мяса увеличивает риск развития рака, сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДНКонстантин Титов телеканалу "Звезда".
Врач рассказал, что употребление сахара способствует ожирению. Это может привести не только к гипертонической болезни, но и сахарному диабету второго типа, на фоне которого часто появляется рак.

"Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее", — пояснил Титов.

Специалист отметил, что опухолям для развития нужно своеобразное "питание", и глюкоза хорошо для этого подходит. Он также предупредил, что из-за сахарного диабета клетки поджелудочной железы могут перестать вырабатывать инсулин.
Красное мясо, по словам онколога, содержит больше количество канцерогенов, особенно в жареном виде. Он также порекомендовал воздержаться от употребления в пищу переработанного или приготовленного на углях мяса.
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ЗОЖ , ТК "Звезда"
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