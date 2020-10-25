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Дерматолог раскрыла опасность частого мытья в душе 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта опасность частого мытья в душе
Фото: Lenta.ru
Частое принятие душа может нарушить защитный барьер кожи, а также ослабить организм человека. Об этом заявила врач-дерматолог Арина Киселева, передает Wday.ru.
По ее словам, во время частого мытья кожа становится чувствительнее и легко поддается раздражению, особенно в холодное время года. Киселева рекомендовала принимать душ один раз в день вечером, а также сократить использование моющих средств.
Кроме того, по словам специалиста, кожу может повредить и полотенце, поэтому после мытья лучше подождать, пока вода сама высохнет. Дерматолог не рекомендует использовать жесткие губки, которые травмируют кожу. Вместо этого лучше пользоваться мягкой мочалкой, которую следует менять раз в месяц. Полотенца необходимо менять каждую неделю, поскольку в них накапливаются опасные бактерии, пагубно влияющие на кожу, добавила Киселева.
Ранее врач-отоларинголог Кира Базаркина заявила, что беруши, которые часто используют для сна, иногда могут быть опасны. По ее словам, беруши нужно использовать аккуратно, чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию.
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ЗОЖ , Woman's Day
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