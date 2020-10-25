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«Не бойтесь перемен»: доктор Мясников рассказал, как замедлить старение 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Мясников рассказал, как замедлить старение
Фото: Вечерняя Москва
Отсрочить процессы старения помогут перемены в жизни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Он уверен, что поддерживать бодрость своего организма нужно с помощью новых знаний, так как они провоцируют обновление нейронов мозга. Это, в свою очередь, тормозить процесс обветшания организма.

"Творите, пробуйте, изучайте что-то новое",

— заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Он призвал не бояться перемен и предложил выучить новый язык или выполнить физическое упражнение.
Ранее доктор Мясников перечислил четыре сценария течения COVID-19 и назвал самых опасный из них.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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