Мясников рассказал, как замедлить старение

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Отсрочить процессы старения помогут перемены в жизни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников

Он уверен, что поддерживать бодрость своего организма нужно с помощью новых знаний, так как они провоцируют обновление нейронов мозга. Это, в свою очередь, тормозить процесс обветшания организма.

"Творите, пробуйте, изучайте что-то новое",

— заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он призвал не бояться перемен и предложил выучить новый язык или выполнить физическое упражнение.

Ранее доктор Мясников перечислил четыре сценария течения COVID-19 и назвал самых опасный из них.