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Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств 

Мир новостей 3 часа назад
Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Фото: Мир новостей
Эксперт рассказал изданию Sozcu, что в период пандемии проблема повышения уровня холестерина в крови стала особенно актуальна, так как люди мало двигаются и хуже питаются.
В первую очередь Эндер Сарач посоветовал отказаться от вредных привычек — курения и алкогольных напитков, а также увеличить физическую активность, пишет РИА Новости.
Из продуктов, оказывающих положительное влияние на снижение холестерина, врач выделил авокадо, виноградные косточки, чай, рыбу, семена масличных культур, орехи.
В ежедневное меню также стоит добавить блюда из соевых бобов и цельнозерновых продуктов, а также цитрусовые.
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