Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств 

Эксперт рассказал изданию Sozcu, что в период пандемии проблема повышения уровня холестерина в крови стала особенно актуальна, так как люди мало двигаются и хуже питаются.

В первую очередь Эндер Сарач посоветовал отказаться от вредных привычек — курения и алкогольных напитков, а также увеличить физическую активность, пишет РИА Новости.

Из продуктов, оказывающих положительное влияние на снижение холестерина, врач выделил авокадо, виноградные косточки, чай, рыбу, семена масличных культур, орехи.

В ежедневное меню также стоит добавить блюда из соевых бобов и цельнозерновых продуктов, а также цитрусовые.