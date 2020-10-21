Россиянину диагностировали беременность

В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом мужчина рассказал на странице "ВКонтакте".
Ошибочную запись россиянин обнаружил в истории болезни.
"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?"
— написал мужчина в социальной сети.
Он также попросил минздрав Башкирии обратить внимание на ситуацию.
Как сообщает агентство "Башинформ", в республиканском минздраве рассказали, что в больнице проведели служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что мужчина выложил фотографию документа в интернет до проверки листа руководителем подразделения, поскольку на снимке отсутствует подпись заведующего.