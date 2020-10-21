Россиянину диагностировали беременность

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В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом мужчина рассказал на странице "ВКонтакте".

Ошибочную запись россиянин обнаружил в истории болезни.

"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?"

— написал мужчина в социальной сети.

Он также попросил минздрав Башкирии обратить внимание на ситуацию.

Как сообщает агентство " Башинформ ", в республиканском минздраве рассказали, что в больнице проведели служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что мужчина выложил фотографию документа в интернет до проверки листа руководителем подразделения, поскольку на снимке отсутствует подпись заведующего.