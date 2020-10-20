Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

3 реально действенных способа укрепить иммунитет 

Мира Маркина 5 часов назад
3 реально действенных способа укрепить иммунитет
Фото: depositphotos.com
Год за годом медики твердят нам о том, как важно повышать иммунитет. Однако по сей день не существует исследований, доказывающих, что те или иные таблетки или травы действительно делают людей здоровее и выносливее.
Вместе с тем за годы работы ученым удалось выяснить, что здоровый образ жизни по-настоящему укрепляет иммунитет. Так что же нужно делать для того, чтобы реже болеть и чаще чувствовать себя бодро? Выяснял "Рамблер".

Есть много овощей и фруктов

В осенне-зимний период, когда хорошие овощи и фрукты найти довольно сложно, а за окном холода и серость, нас все чаще тянет на вредную и бесполезную пищу. Однако доктора как один твердят: основной рацион должен состоять из овощей и фруктов: помидоры, огурцы, листья салаты, чеснок и многое другое не только улучшат пищеварение, но и поспособствуют высокому иммунитету.

Не курить

Курение крайне негативным образом сказывается на иммунной системе. Вот почему курильщикам гораздо проще подхватить не только сезонную простуду, но и туберкулез. Вредная привычка также провоцирует развитие рака, ведь этот смертельный недуг чаще всего поражает людей с ослабленным иммунитетом.

Высыпаться

Эту рекомендацию, пожалуй, легче всего соблюдать. Действительно, чтобы укрепить иммунитет достаточно спать не менее восьми часов в день. Согласно исследованиям, люди с нормальным режимом сна даже на прививку от гриппа реагируют лучше тех, кто не высыпается.
Видео дня. Что будет, если ходить зимой без шапки
Комментарии 1
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Найден неожиданный способ обнаружить COVID дома
Найден неожиданный способ обнаружить COVID дома
Названы болезни с 1100%-м риском смерти при COVID
Названы болезни с 1100%-м риском смерти при COVID
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
08:10
Как понять, что ваш иммунитет дал сбой
ЗОЖ
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
03:18
Названы лекарства, которые не помогают при COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как COVID влияет на внутренние органы
02:17
Как COVID влияет на внутренние органы
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
00:25
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение