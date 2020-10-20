3 реально действенных способа укрепить иммунитет 

Год за годом медики твердят нам о том, как важно повышать иммунитет. Однако по сей день не существует исследований, доказывающих, что те или иные таблетки или травы действительно делают людей здоровее и выносливее.

Вместе с тем за годы работы ученым удалось выяснить, что здоровый образ жизни по-настоящему укрепляет иммунитет. Так что же нужно делать для того, чтобы реже болеть и чаще чувствовать себя бодро? Выяснял "Рамблер".

Есть много овощей и фруктов

В осенне-зимний период, когда хорошие овощи и фрукты найти довольно сложно, а за окном холода и серость, нас все чаще тянет на вредную и бесполезную пищу. Однако доктора как один твердят: основной рацион должен состоять из овощей и фруктов: помидоры, огурцы, листья салаты, чеснок и многое другое не только улучшат пищеварение, но и поспособствуют высокому иммунитету.

Не курить

Курение крайне негативным образом сказывается на иммунной системе. Вот почему курильщикам гораздо проще подхватить не только сезонную простуду, но и туберкулез. Вредная привычка также провоцирует развитие рака, ведь этот смертельный недуг чаще всего поражает людей с ослабленным иммунитетом.

Высыпаться

Эту рекомендацию, пожалуй, легче всего соблюдать. Действительно, чтобы укрепить иммунитет достаточно спать не менее восьми часов в день. Согласно исследованиям, люди с нормальным режимом сна даже на прививку от гриппа реагируют лучше тех, кто не высыпается.