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Мясников объяснил, о чем предупреждает дневная сонливость 

Анастасия Иванова 1 час назад
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких проблемах со здоровьем предупреждает дневная сонливость. Видео опубликовано на YouTube-канале.
Мясников поделился, что у людей есть четыре фазы сна. Если у человека есть нарушение дыхания, ночное апноэ, то он может не проходить через фазу глубокого сна:

«Речь идет о храпунах, которые ночью задыхаются, они не помнят этого. Мягкое небо перекрывает вход воздуха в горло. Человек всхрапывает, вроде не просыпается, но его сон остается поверхностным. Фаза глубокого сна пропускается».

Мясников объяснил, что из-за этого человек может чувствовать себя сонным и уставшим.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы способы снизить риск смерти от болезней сердца.
ЗОЖ , Александр Мясников
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