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Мясников объяснил, о каких проблемах со здоровьем предупреждает дневная сонливость 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Выяснилось, о чем предупреждает дневная сонливость
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, о каких проблемах со здоровьем предупреждает дневная сонливость. Видео опубликовано на YouTube.
Он напомнил, что у человека есть четыре фазы сна. Если у человека есть нарушение дыхания, ночное апноэ, то он может не проходить через фазу глубокого сна.

"Речь идет о храпунах, которые ночью задыхаются, они не помнят этого. Мягкое небо перекрывает вход воздуха в горло. Человек всхрапывает, вроде не просыпается, но его сон остается поверхностным. Фаза глубокого сна пропускается",

— объяснил врач.
Из-за этого весь день он может чувствовать себя сонным и уставшим.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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