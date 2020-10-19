Как очистить организм по Аюрведе 

В аюрведических текстах часто упоминается об очищении. Избавление от токсинов было важным условием для выздоровления и поддержания здоровья. В наши дни, особенно если вы живёте в мегаполисе, разгружать свой организм жизненно необходимо. Причём, речь идёт не только об очищении физического тела. Перезагрузка духовной сферы, очищение от «токсинов ума» не менее актуальна, чем забота о теле, рассказал врач аюрведы Борис Рагозин.

Сейчас предлагается много разных методик очищения и неподготовленному человеку сложно сориентироваться в многообразии программ, диет, рецептов и БАДов. Аюрведа предлагает начать с изучения своего организма и постоянно напоминает: каждый из нас индивидуален и подход к очищению должен исходить из индивидуальных особенностей. К детоксу надо готовиться основательно, чтобы не нанести вред.

Сначала определите свою доша конституцию. Это можно сделать, обратившись к аюрведическому врачу. Или найти в интернете таблицы и опросники, которые помогут понять строение вашего организма. Когда вы поймёте какая у вас конституция — вата, питта или капха, вам будет проще подобрать методы очищения.

Затем составьте программу: сколько дней вы будете очищаться и какой диете следовать. В профилактических целях детокс нужно проводить 3, 5 или 7 дней каждый сезон. Летнее время — хорошая возможность для разгрузочных мероприятий. Можно перейти на тушёные овощи, компоты, соки и подготовить организм к осенне-зимнему периоду.

В идеале во время детокса нужно вести спокойную жизнь, не ездить на работу, избегать стресса, физического напряжения. Тогда результаты будут более ощутимыми. Но если уйти в отпуск нет возможности, остановитесь на 3-х дневном детоксе с пятницы по воскресенье и составьте разгрузочную программу.

Выберите два напитка, которые вы будете пить во время детокса. Пусть это будет вода и компот из свежих ягод. Если нужно подсластить компот, используйте мёд или коричневый сахар. Исключите кофе, чай, алкоголь.

1 чайная ложка семян тмина,

½ чайной ложки молотого кориандра,

½ чайной ложки молотой корицы или 1 ч.л. измельчённого корня солодки,

10 свежих листиков базилика. Или можно приготовить специальный очищающий чай:

Залейте ингредиенты литром кипятка и настаивайте 5-10 минут. Добавьте лимонный сок. Этот чай особенно хорош для людей капхи, которые хотят похудеть.

Теперь выберите одно блюдо: суп из тыквы или тушёный кабачок. Если вам тяжело три дня подряд есть только тыкву, или только кабачок, можно чередовать эти продукты по дням. На третий день ешьте суп из маша со специями (куркума, кориандр, тмин).

Процесс детоксикации будет ещё эффективнее, если вы принимаете аюрведические препараты.

Кустха Хар Йог Чурна очистит кровь и улучшит качество кожи. Обладая слабительной природой, выводит токсины из организма, регулирует потоотделение. Очищает плазму и лимфу. Выводит паразитов.

Речак йог чурна полезна при зашлакованности, отёчности, повышенной кислотности. Очищает тело, выводит избыток слизи из пищеварительного тракта, стимулирует огонь пищеварения и обмен веществ.

Не забывайте о психологическом очищении. Постарайтесь не смотреть телевизор, не заходить в соцсети и не посещать массовые мероприятия. Ограничьте общение. Больше гуляйте, занимайтесь спокойной йогой, пранаямой, медитируйте. Для чтения будет уместна духовная литература.

Даже такое трехдневное очищение ума и тела даст ощущение лёгкости, наполнит энергией тело и разгрузит от эмоций и переживаний.