Продукты, которые восстанавливают печень 

Печень — это самая большая железа в нашем организме. В ее функции входит очистка нашего организма от вредных веществ, токсинов. Важной особенностью этого органа является то, что она способна к регенерации. Общеизвестен научный факт о том, что если от печени отрезать половину, то через время она полностью восстановится. Не обладая этой способностью, печень стала бы неспособной к выводу токсинов из нашего организма уже в подростковом возрасте, ну и как следствие, наша продолжительность жизни была бы не такой уж и большой. Но с возрастом способность к регенерации замедляется, поэтому стоит уважать этот орган, который за всю жизнь прогоняет через себя тонны вредной пищи и напитков. Для этого стоит отказаться от плохих привычек и, конечно же, пересмотреть свое меню. В этой статье я расскажу о продуктах, которые помогут сохранить и восстановить печень.

1. Имбирь

Этот корень буквально лекарство от всех проблем. Он выводит вредные вещества из организма, улучшает кровообращение. Научно доказано, что употребление имбиря снижает риск заболеваний печени, такие как гепатит, гепатоз и другие. Поэтому покупайте имбирь в магазине и наслаждайтесь вкусным чаем.

2. Морская капуста

В этом немного экзотическом продукте содержится кислота, которая связывает вредные вещества в комплексы и выводит их из организма. Кроме того она полезна для ряда других органов, так как обладает богатым составом полезных веществ. Если ни разу не пробовали салат из морской капусты, то самое время это сделать.

3. Помидоры и томаты

В этих красных овощах содержится растительных крахмал, который просто необходим для печени. Они помогают клеткам печени делиться быстрее, то есть ваша печень будет восстанавливаться быстрее.

4. Фенхель

Этот овощ содержит витамины групп А, В, Е, Р, С. На основе его готовят различные медицинские препараты. Было бы хорошо, если бы вы употребляли его в виде овоща, а не таблеток с его содержанием, потому что он считается наиболее эффективным продуктом для восстановления клеток печени.

5. Оливковое масло

Рекомендую заменить обычное подсолнечное масло на оливковое, так как оно в целом полезнее для нашего организма. Оно выводит из нашего организма вредные вещества, которые попадают в наш организм не только с едой, но и с воздухом, которым мы дышим.

6. Тыква

Этот овощ рекомендуется при различных диетах.

Употреблять можно в любом виде. Так как считается легким продуктом, то не перегружает нашу печень. Кроме того как включить в рацион эти продукты, избавьтесь от вредных привычек, таких как переедать, есть жирную пищу, курить, употреблять алкоголь и ваша печень отблагодарит вас прекрасным самочувствием.