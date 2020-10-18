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Четыре напитка, которые могут угробить поджелудочную железу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Фото: depositphotos.com
Продолжительность жизни напрямую зависит от работы поджелудочной железы. Это важный орган, который постоянно вырабатывает большое количество пищеварительных ферментов. Сбой в работе железы может привести к серьезным проблемам. «Рамблер» расскажет о четырех напитках, которые необходимо исключить из рациона, чтобы не навредить жизненно важному органу.

Сладкие газированные напитки

В сладком газированном напитке содержится большое количества сахара, который является быстрыми углеводами. Потребление их в большом количестве может привести к желчнокаменной болезни, которая, в свою очередь, довольно часто может спровоцировать панкреатит.
Помимо этого, в сладкую газированную воду добавляют вредные красители, пищевые добавки и подсластители, которые могут нанести серьезный вред органам пищеварение. Заболевания органов пищеварение (например, язвенная болезнь) также являются одними из основных причин возникновения панкреатита.

Алкогольные напитки

По данным врачей, более 40% случаев развития заболевания панкреатит у человека связано с употреблением большого количества спиртных напитков.
При частом употреблении алкоголя развивается острый панкреатит (около 70% случаев). Более подвержены возникновению алкогольного панкреатита мужчины.
Если вы являетесь любителем выпить, то стоит пересмотреть своё отношение к этой вредной привычки, если вы не хотите заработать серьезное заболевание.

Энергетики

Давно доказано, что употребление энергетических напитков сильно вредит здоровью человека. В них содержится большое количество быстрых углеводов, провоцирующих развитие желчнокаменной болезни.
Помимо этого, из-за содержания кофеина или других веществ, обладающих подобными свойствами, страдают органы пищеварения и развиваются такие заболевание как гастрит и язвенная болезнь. Все эти заболевания могут спровоцировать развитие панкреатита.
Максимальный вред оказывают энергетики с содержанием алкоголя или коктейли с содержанием энергетика и алкоголя.

Кофе

Употребление 1-2 чашек кофе в день не может нанести вреда здоровью человеку, если у него нет прямых противопоказаний к употреблению этого напитка.
Несмотря на это, кофе может спровоцировать панкреатит. В первую очередь, не стоить пить кофе на голодный желудок. Из-за этого органы пищеварение начинают вырабатывать ферменты, так как будто мы едим. Но так как пища не поступила в организм, то эти ферменты начинают наносить вред самим органам пищеварения.
Также злоупотребление этим напитком может вызвать различные заболевания органов пищеварения, например, гастрит, который в свою очередь может спровоцировать развитие панкреатита.
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Комментарии 1
ЗОЖ
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