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Названа сладость, защищающая от холестерина и гипертонии 

Профиль 6 часов назад
Названа сладость от холестерина и гипертонии
Фото: depositphotos.com
С детства людям говорят не есть слишком много сладостей. Тем не менее одна из них крайне полезна для здоровья, считают врачи. Продукт может улучшить работу сердца и мозга.
В некоторых случаях, указывают медики, горький шоколад защищает от болезней Альцгеймера и Паркинсона. Продукт содержит флавоноиды (антиоксиданты), которые способны увеличить приток крови к мозгу: в него поступает больше кислорода, таким образом сокращается количество токсинов. Кроме того, небольшое количество лакомства каждый день улучшает внимание и память.
Сладкий продукт снижает риск гипертонии: специалисты утверждают, что он снижает давление, содержащиеся в нем вещества разжижают кровь и расслабляют кровеносные сосуды. Флавоноиды в горьком шоколаде повышают уровень «хорошего» холестерина, которые, в свою очередь, избавляют организм от «плохого». Более того, лакомство предотвращает образование тромбов и инсульт, пишет Insider.
По словам врачей, шоколад обладает противовоспалительным свойством, уменьшает риск сердечных заболеваний и диабета второго типа. Он защищает легкие, печень и мозг от различных воспалений. Продукт, указывают специалисты, также помогает организму бороться со свободными радикалами, вызывающими повреждение клеток ДНК.
Медики называют горький шоколад самым полезным из всех: чем выше содержание какао, тем лучше, например, 80%. По мнению экспертов, в лакомстве должно быть мало сахара. Безопасная ежедневная порция, сообщают врачи, составляет 20–30 г.
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ЗОЖ
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