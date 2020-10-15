Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга 

Грецкий орех называют пищей для мозга и королем среди орехов, но так ли он полезен, как о нем говорят? "Рамблер" разобрался в вопросе подробнее.

В ядрах зрелых орехов сдержатся жирные кислоты омега-3. Раньше омегу-3 добывали, в основном, из рыбьего жира, но грецкий орех способен заменить его. Кислоты омега-3 отвечают за взаимосвязь между нейронами, которая влияет на запоминание информации. Поэтому грецкие орехи рекомендуют есть школьникам и студентам.

Потребление грецкого ореха увеличивает уровень мелатонина в организме. Этот гормон выступает в роли мощнейшего антиоксиданта и регулирует ритм сна. А качественный сон — это залог хорошей работы мозга.

Помимо этого в орехах содержится много витаминов группы В, которые благотворно влияют на нервную систему. В 100 г грецких орехов сосредоточено 24 процента дневной нормы витамина В1, 8% — В2, 15% — В3, 32% — В6, 20%— В9, 38% — В7.

Грецкие орехи богаты калием, магнием, железом, цинком и другими полезными веществами. Можно сказать, что грецкий орех — это растительный витамин, который можно есть как самостоятельно, так и в составе других блюд: выпечки и салатов.