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Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Врач предупредила о вреде неправильного мытья рук
Фото: РИА Новости
Пандемия коронавируса приучила большинство людей следить за гигиеной рук, однако не всегда их частое или долгое мытье, особенно сильнодействующими моющими средствами и горячей водой, помогает убивать опасные вирусы — напротив, из-за высушивания кожи подобным образом условия для жизни и распространения бактерий становятся самыми благоприятными, заявила РИА Новости врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, накануне Всемирного дня мытья рук.
Всемирный день мытья рук ежегодно отмечается 15 октября. Он был объявлен детским фондом ООН в 2008 году.
"Время от времени сверяться с правилами мытья рук нелишне никому. Однако слишком частое или долгое мытье рук, особенно сильными моющими средствами и горячей водой, может повредить и высушить кожу рук, создавая эффект, противоположный предполагаемому, то есть даже улучшить условия для жизни бактерий. Например, шелушение кожи способствует их распространению", — сказала Ненастина.
По ее словам, несмотря на то, что правила мытья рук достаточно просты, и, казалось бы, всем известны, многие о них забывают.
"Итак, сначала снимите все кольца, часы или другие украшения. Тщательно намочите руки. Возьмите мыло и очень хорошо вспеньте — не менее 20 секунд — убедитесь, что вы моете между пальцами, под ногтями пальцев, тыльную сторону рук, ладони, запястья. Оптимальный процесс мытья рук не должен длиться меньше 30 секунд", — рассказала Ненастина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ЗОЖ , РИА Новости
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