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Утренние тренировки лучше защищают от рака 

ИД «Собеседник» 8 часов назад
Выяснилось, какие тренировки защищают от рака
Фото: depositphotos.com
Регулярные упражнения по утрам могут снизить риск рака, как показало исследование.
Одна из потенциальных причин рака — нарушение циркадного ритма, то есть несоответствие сигналов окружающей среды (свет, прием пищи и т. д.) и наших эндогенных циркадных ритмов. Большинство исследований о нарушениях циркадного ритма и риска рака сосредоточены на влиянии ночных смен. Новые наблюдения показывают, что воздействие света в ночное время и поздний прием пищи могут играть определенную роль в этиологии рака. Однако на сегодняшний день остается неизвестным, может ли время физической активности влиять на риск рака из-за нарушения циркадных ритмов.
В новом исследовании ученые следили за тем, как физическая активность воздействует на циркадные ритмы человека. Его результаты опубликованы в International Journal of Cancer. Авторы изучили влияние времени физической активности на риск рака опухолей груди и простаты. Они выдвинули гипотезу о том, что положительный эффект самой продолжительной физической активности в плане снижения риска рака может быть сильнее, если заниматься спортом по утрам.
Ученые основали свою гипотезу на результатах экспериментального исследования, которое показало, что физическая активность днем и вечером может задерживать выработку мелатонина — гормона, вырабатываемого в основном ночью, с хорошо известными онкостатическими свойствами. В анализ были включены 2795 участников. Исследователи обнаружили, что положительный эффект физической активности (самой продолжительной на протяжении всей жизни) для снижения риска рака груди и простаты был намного сильнее, если спортом занимались утром (с 8 до 10 часов утра). У мужчин эффект был таким же сильным и при вечерней активности (19–11 часов вечера).
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