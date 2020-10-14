Что будет с организмом, если есть только жидкую пищу

От разнообразия пищевого меню зависит очень многое. Рацион питания напрямую взаимосвязан с человеческим здоровьем. В настоящее время существует множество подходов к еде и систем питания. Рассмотрим, как изменится состояние организма, если потреблять исключительно жидкую пищу. Подробности - в материале "Рамблера".
На самом деле, гастроэнтерологи и диетологи не приветствуют полный переход на жидкую пищу. Наш организм и пищеварительная система в частности устроены таким образом, что отказ от твердой еды может оказать негативное влияние. С жеванием происходит очищение зубов и их защита от зубного налета и кариеса. Десневая ткань уплотняется и лучше удерживает зубы. Продукты, нуждающиеся в переваривании, стимулируют моторную активность желудка и кишечника. Происходит процесс выработки ферментов и желудочного сока. Если употреблять только жидкую пищу, то все эти процессы организма постепенно сойдут на нет.
Также специалисты предупреждают, что при отказе от твердой еды нарушается работа рецепторов полости рта, начнутся процессы дистрофии зубов и слизистой ротовой полости. Моторика ЖКТ снизится до минимальной, что приведет к росту патогенов в организме, а также нарушению синтеза ряда витаминов.
Жидкую пищу наш организм воспринимает как дополнение, а не основной инструмент насыщения, поэтому для правильного функционирования организма твердую и жидкую пищу необходимо сочетать.