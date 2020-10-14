Что будет с организмом, если есть только жидкую пищу

От разнообразия пищевого меню зависит очень многое. Рацион питания напрямую взаимосвязан с человеческим здоровьем. В настоящее время существует множество подходов к еде и систем питания. Рассмотрим, как изменится состояние организма, если потреблять исключительно жидкую пищу. Подробности - в материале "Рамблера".

На самом деле, гастроэнтерологи и диетологи не приветствуют полный переход на жидкую пищу. Наш организм и пищеварительная система в частности устроены таким образом, что отказ от твердой еды может оказать негативное влияние. С жеванием происходит очищение зубов и их защита от зубного налета и кариеса. Десневая ткань уплотняется и лучше удерживает зубы. Продукты, нуждающиеся в переваривании, стимулируют моторную активность желудка и кишечника. Происходит процесс выработки ферментов и желудочного сока. Если употреблять только жидкую пищу, то все эти процессы организма постепенно сойдут на нет.