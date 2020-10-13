Нужно ли делать МРТ без направления врача

Магнитно-резонансная томография является одним из самых точных исследований и диагностики. Этот метод получил довольно широкое распространение среди пациентов. Некоторые, не дожидаясь направления от врача (или не доверяю последнему) делают подобную процедуру самостоятельно. Но стоит ли?

Как действует МРТ

Действие рентгена в медицине давно известно, кто из нас его не делал. Эта процедура получила распространение еще в конце 19 века. КТ (компьютерная томография) и МРТ уже более появились значительно позже, это более современные методы диагностики. МРТ стали применять с 1973 года, но можно сказать, что лишь относительно недавно это исследование стало применяться массово, то есть в любой поликлинике врач может выписать направление на эту процедуру при наличии показаний. Другое дело, что остается она все равно довольно дорогостоящей (в Москве цена в пределах пяти тысяч рублей, в регионах — ориентировочно в пределах трех тысяч) и пациенты жалуются, что не везде можно получить направление именно на МРТ. Некоторые вынуждены или предпочитают делать за свой счет.

При МРТ человек попадает в магнитное поле. При магнитно-резонансной томографии используются электромагнитные волны, которые создают сильное магнитное поле и фиксируют отклик на него со стороны атомов водорода — протонов. Другими словами аппарат регистрирует электромагнитное излучение организма и дает его изображение в виде карты электромагнитных сигналов. Это исследование считается безвредным.

В чем отличие от КТ

Распространяемые электромагнитные волны не способны изменить структуру клеток, потому подчеркивается безопасность метода. Например, рентгеновские лучи в случае КТ действует иначе: длина волны может превращать нейтральные частицы в тканях в заряженные, это может повлечь изменение структуры тканей.

Что касается УЗИ и МРТ, то их безопасно делать беременным, несмотря на живучие мифы об обратном. Ультразвук используется, чтобы определить риск развития синдрома Дауна или врождённых патологий. Ионизирующего излучения от таких процедур нет.

Нельзя сказать, что если МРТ безопасна, то стоит применять только это исследование. У каждого метода — КТ, УЗИ, МРТ — свои задачи, которые позволяют увидеть нужную область, орган в нужном «срезе», виде. КТ предпочтительна для диагностики переломов, состояния легких, брюшной полости (как часто мы слышим о КТ в свете новостей о лечении и последствиях коронавирусной инфекции), работы сосудов. МРТ позволяет изучить состояние головного мозга, позвоночника, увидеть наличие опухоли, грыж и не только.

Когда МРТ во вред: реальная история

Наша героиня Инна вспоминает свой опыт прохождения МРТ.

«Дело было во время второй беременности, о которой я еще не знала. Началось все с сильных головных болей: голова постоянно трещала, я чувствовала усталость и упадок сил. Ситуация осложнялась тем, что я потеряла близкого человека и воспитывала маленького сына, то есть эмоциональная нагрузка нешуточная. Добавьте, что муж постоянно на работе, помочь некому. Ходила к терапевту на прием — ничего толкового, кроме перечня таблеток (я предпочитаю их не пить) я не услышала. Решила сама сделать МРТ в медицинском центре — хотелось понять, почему собственно раскалывается голова, должна же быть причина.

Результаты меня страшно напугали — аневризма (потенциально опасное состояние, связанное с выпячиванием и ослаблением стенки артериального сосуда — Прим.). А следом я узнаю о второй беременности — представьте мое состояние. Я начиталась о том, что это очень опасно, а для беременной тем более, так как может произойти разрыв аневризмы во время родов (из-за нагрузки). В таких случаях врачи настаивают для кесаревом сечении, чего я категорически не хотела. В общем, только попав к хорошему неврологу, выяснилось, что никакой аневризмы у меня нет — была сделана некорректная диагностика, выяснилось, что МРТ совершенно не достоверный метод в диагностике аневризм! А у меня, как и у большинства людей, была головная боль напряжения, связанная с длительным стрессом и шейным остехондрозом. Родила, кстати, естественным путем. И для себя решила всегда искать врача, которому будешь доверять. А в спорных случаях обращаться к нескольким. Жаль, не всегда и не всем это доступно, ведь, сами понимаете, походы по врачам — это деньги».

Чего не стоит делать при МРТ, противопоказания

По мнению врача-терапевта Дениса Кондратьева . проходить МРТ самостоятельно — плохая идея, которая получила довольно широкое распространение.

«Точно не стоит самостоятельно назначать себе такие процедуры, как МРТ, КТ и так далее. На них дает направления только врач. Для начала обратитесь к терапевту, врачу общей практики. Он соберет анамнез, что очень важно».

Не стоит проходить магнитно-резонансную томографию самостоятельно при головной боли, ведь такие симптомы вызывает множество заболеваний, для которых существуют иные методы диагностики. Еще хуже, имея на руках результаты МРТ, пытаться заниматься самолечением, используя информацию из Сети. Подобный подход к здоровью чреват серьезными проблемами. Помним, что МРТ — это исследование, результаты которого еще нужно грамотно расшифровать и назначить наиболее действенную терапию.

пить кофе и воду за два часа до исследования (потуги к мочеиспусканию будут отвлекающими факторами)

надевать металлические украшения, сюда же относится пирсинг;

употреблять алкоголь в течение 48 часов до процедуры (если речь об МРТ головного мозга);

впадать в панику. Стоить помнить, что тоннель, в который перемещается пациент, не полностью закрыт. Также в кабинете всегда находится персонал, который с пониманием относится к понятному напряжению пациента. Наконец, есть тревожная кнопка, которая позволит прекратить исследование. Перечислим, чего не стоит делать перед походом на МРТ:

Наконец, есть и те, кому этот метод противопоказан. К ним относятся женщины в первом триместре беременности и люди с кардиостимуляторами, электронными имплантами, инородными предметами в теле. Также те, кто в силу разного рода патологий не может сохранять неподвижность в течение получаса-часа, пока длится исследование.