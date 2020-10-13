Известно, что человек может обойтись без еды и воды. Это природное наследие досталось людям из глубокого прошлого, когда выживание зависело от наличия пропитания, а на его добычу требовалось время. Поэтому взрослый мужчина способен не есть около 22 дней и не пить воду максимум неделю. Но что в этот момент происходит с организмом?

Без необратимых последствий

Российские врачи-диетологи уверяют, что независимо от того, здоров человек или нет, устраивать голодание не следует, во всяком случае самостоятельно, без медицинского контроля. Ничего хорошего это не несет. Организм, безусловно способен адаптироваться к подобным жестким условиям, но его жизненные показатели начинают стремительно падать и могут начаться необратимые процессы.

Для своей жизнедеятельности человеческий организм использует 3 основных субстрата: сахар в виде глюкозы, жиры в виде жирных кислот и кетоновые тела. Первые 24 часа без поставок нужного «топлива» организм еще функционирует в привычном режиме, но далее активизируются адаптационные процессы. Уровень глюкозы критически снижается и постепенно развивается ацидоз — то есть окисление крови.

У голодающего наблюдается физическая слабость, тремор конечностей с которым он не может совладать. На 3 день язык человека покрывается густым налетом сероватого цвета, а в дыхании ощущается запах ацетона. В крови резко увеличивается количество мочевой кислоты, но голодное тело еще способно функционировать в боле-менее привычном режиме за счет кетоновых тел, вырабатываемых печенью.

Специалисты из Российской гастроэнтерологической ассоциации уверяют, что именно 3-4 дня абсолютного голодания впоследствии не оставляют никаких необратимых последствий, а вот дальше они развиваются со стремительной скоростью.

Первые возможные причины смерти

Неврологи отмечают, что все нервные соединения и нейронные импульсы способны нормально работать только на глюкозе, а при ее нехватке нервные клетки медленно погибают и, как известно, не восстанавливаются. На 4-5 день, когда организм уже использовал накопленные запасы жиры и вес голодающего человека стабильно снижается на 300-500 грамм в сутки, происходят изменения в его кровеносных сосудах. Потеряв жировой запас они становятся хрупкими и ломкими, начинают появляться спонтанные гематомы.

Случайные синяки на руках и ногах — меньшее из зол, гораздо страшнее если ломка стенок сосудов начнется в структурах головного мозга. Это может привести к параличу конечностей, частей тела или даже смерти. Но если сосуды выдержат, человек способен дальше продолжить голодать.

Гиппологическая кома

На 8 — 10 день начинается так называемый ацидотический криз — у голодающего возникает постоянная тошнота, головокружение, может быть даже рвота желчью. Но после этого наступает своего рода гибернация организма — тело полностью переходит в режим экономии. Чувство голода притупляется, частота сердечных сокращений сводится к минимуму, падает давление и температура тела. Нехватка глюкозы может оказаться настолько острой, что есть шанс впасть в гиппологическую кому, которая в итоге, возможно приведет к смерти. Но если этого не произошло, то человек способен дальше жить без еды. Однако необратимые процессы будут продолжать нарастать.

Разрушенное здоровье или смерть

После 12-15 дня голодания человек уже не может самостоятельно есть. Из-за истощения мозговых центров у него начинаются психические нарушения: развивается неадекватное поведение. Психиатры часто фиксируют у таких больных бред и галлюцинации. Повышенное содержание в крови мочевой кислоты в течении данного периода обычно приводит к образованию камней в почках. И у мужчин и у женщин происходят гормональные нарушения, результатом которых становится бесплодие. В дальнейшем даже интенсивное лекарственное лечение не способно восстановить репродуктивные возможности этого индивида.

К 20 дню голодания у человека, как правило, уже отсутствует иммунная система, поскольку ее функционал располагается в неработающем кишечном тракте. Таким образом любой сквозняк или небольшое переохлаждение способно привести у развитию, например, пневмонии и дальнейшей смерти. Увы, но в этот момент даже в купе с медикаментозным лечением справиться с любой болезнью средней тяжести голодающий организм не в состоянии.

Другой причиной смерти на 20-25 день абсолютного голодания врачи называют острую сердечно-сосудистую недостаточность или инфаркт мозга. Сосуды больше не способны поддерживать необходимое для жизнедеятельности давление.

Ученым всего мира известны случаи, когда человек, принимавший только воду, голодал 49 и даже 56 дней, но это зависит только от индивидуальных особенностей организма и всегда имеет необратимые последствия, которые гарантирует либо смерть, либо дальнейшую короткую жизнь с разрушенным здоровьем.