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Доктор Мясников поменял отношение к жизни и обратился к россиянам 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Мясников дал совет россиянам
Фото: РИА Новости
Телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь".
Он отметил, что задумался об этом, когда увидел пиджак и туфли, которые так ни разу и не надел. У некоторых вещей, по его словам, даже не были срезаны бирки.

"Хожу в привычных вещах, а это — жалко, вроде, да и некуда. И подумалось — ведь так и на гроб положат, куда откладывать, надо носить, одену!", — написал врач.

Мясников подчеркнул, что многие так и откладывают жизнь на "потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года". А потом, по словам телеведущего, оказывается, что все уже позади.
"Сегодня есть отговорка: трудные времена, COVID-19 и прочее. Только времена — они всегда трудные и имеют тенденцию становиться все хуже. Надо жить по-полной здесь и сейчас!"— призвал он.
Мясников также написал, что решил оторвать все этикетки от новых вещей и не передаривать часть презентов.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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