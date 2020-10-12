Елена Малышева назвала 3 суперпродукта для зрения 

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева вместе с коллегой, врачом-неврологом Дмитрием Шубиным рассказали в программе «Жить здорово» на Первом канале, какие продукты помогут защитить зрение и предупредить развитие катаракты.

Первый суперпродукт для зрения — это шпинат. В нем содержится пигмент лютеин — он формирует фильтр, который отсекает ту часть светового спектра, который может повредить чувствительные клетки сетчатки глаза. Для получения суточной дозы лютеина достаточно 30 граммов шпината в день.

Врачи также рекомендовали включить в рацион печень трески. Она богата витамином А, дефицит которого приводит к куриной слепоте — отсутствию сумеречного зрения. В 100 граммах печени трески содержится 20 суточных доз витамина, поэтому в день достаточно всего 5 граммов продукта.

Третий важный продукт для здоровья глаз — это масло зародышей пшеницы. Оно богато витамином Е — антиоксидантом, недостаток которого повышает риск развития катаракты. Витамин защищает хрусталик от помутнения. В день необходимо потреблять столовую ложку масла.

Эксперты также рассказали о простом способе проверить зрение. Нужно взять обычный тетрадный лист в клетку и поставить в центре жирную черную точку. На расстоянии вытянутой руки посмотреть на лист — все квадраты должны быть четкими. Деформация, изгибы указывают на развитие процесса дистрофии сетчатки.