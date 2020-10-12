Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян предупредили о последствии запивания пищи 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Россиянам объяснили, нужно ли запивать еду водой
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Запивание пищи водой во время еды может привести к увеличению нагрузки на желудок. О таком последствии россиян предупредила врач-диетолог Инна Кононенко в интервью «Пятому каналу».
«Если вы запили еду, вы быстро проглатываете пищевой комок, не разжевывая его. Это дает дополнительную нагрузку на желудок, а также слюна не будет выполнять своих функций», — пояснила диетолог. По ее словам, лучше сначала прожевать и проглотить пищу, а потом уже пить воду.
В заключение Кононенко посоветовала выпить натощак за полчаса до еды. Причем вода должна быть не кипяченая, а щелочная — такая жидкость послужит своего рода удобрением для нормальной микрофлоры кишечника, отметила она.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал во время жары утолять жажду водой комнатной температуры без сахара и без газа.
«Все южные страны и среднеазиатские [во время жары] пили горячий чай. (…) Говорят, что лучше теплая вода утоляет жажду и она более полезна, потому что она не спровоцирует ангину и прочее. (…) Я против лимонадов, потому что там очень много сахара, поэтому лучше просто воду», — отметил диетолог.
Последние новости
Неизвестный расстрелял рейсовый автобус в Нижегородской области Неизвестный расстрелял рейсовый автобус в Нижегородской области Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса Страны Евросоюза решили ввести санкции из-за ситуации с Навальным Страны Евросоюза решили ввести санкции из-за ситуации с Навальным
Комментарии 1
ЗОЖ , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инфекционист развеял популярные мифы о ковид
Инфекционист развеял популярные мифы о ковид
Назван срок пика заболеваемости ковид в РФ
Назван срок пика заболеваемости ковид в РФ
Раскрыта опасность чеснока
Раскрыта опасность чеснока
Названа опасность чеснока
Названа опасность чеснока
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Назван лучший способ профилактики коронавируса
00:30
Назван лучший способ профилактики коронавируса
Коронавирус
Каков риск заразиться COVID повторно
00:37
Каков риск заразиться COVID повторно
Коронавирус
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
08:10
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
Болезни и лекарства
Почему начинает выпирать косточка на стопе
06:10
Почему начинает выпирать косточка на стопе
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему вредно спать на правом боку
02:54
Почему вредно спать на правом боку
ЗОЖ
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
08:47
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
ЗОЖ
Раскрыта опасность чеснока
07:18
Раскрыта опасность чеснока
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение