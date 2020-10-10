Названа опасность чеснока

Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, оказывает стимулирующее воздействие на иммунитет, однако его лучше не употреблять в сыром виде. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал гастроэнтеролог, семейный врач Никита Харлов.

По его словам, этот продукт обычно используется для обеззараживания продуктов животного происхождения, но употреблять его лучше в составе готовых блюд. «Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите. Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят», — посоветовал Харлов.

Опасность чеснока заключается в его способности вызывать раздражение тканей. «Он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка (он более выносливый), и особенно кишечника. У людей, у которых может быть гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, это может вызывать серьезную ответную реакцию», — объяснил гастроэнтеролог. По этой же причине он призвал россиян отказаться от закапывания сока чеснока в нос.